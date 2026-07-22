Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi New York'ta - Son Dakika
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Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi New York'ta

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi New York\'ta
22.07.2026 13:07
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Kongre, küresel eşitsizlikler ve ticaret savaşlarını masaya yatırdı. Akademik iş birlikleri vurgulandı.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi, çok sayıda akademisyeni bir araya getirdi. ATÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, "Bugün küresel ekonomi yeniden yapılanıyor. Ticaret yolları değişiyor. Bugün yaşadığımız gelişmeler artık sadece bir ülkenin sorunu değildir" dedi.

Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi iş birliğiyle Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi bu sene New York Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Dördüncüsü düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA) Genel Başkanı ve ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, günümüzde devletler arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik kanallarla değil, üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla da şekillendiğini söyleyerek, "Bugün küresel ekonomi yeniden yapılanıyor. Ticaret yolları değişiyor. Enerji güvenliği yeniden tanımlanıyor. Kimlik tartışmaları siyasal sistemleri etkiliyor. Uluslararası göç hareketleri milyonlarca insanın hayatını yeniden şekillendiriyor. Bölgesel savaşlar küresel krizlere dönüşüyor. İklim değişikliği artık yalnızca çevresel değil; ekonomik, siyasal ve güvenlik boyutlarıyla da ele alınıyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız gelişmeler artık sadece bir ülkenin sorunu değildir" dedi.

Bu yıl kongrenin ana temasının "Yeni Küresel Düzen: Eşitsizlikler, Kimlikler, Göç ve Ticaret Savaşları" olarak belirlendiğini ifade eden Akıncı, ekonomik eşitsizlikler, kimlik politikaları, uluslararası göç ve ticaret savaşlarının artık küresel ölçekte barış, güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen unsurlar haline geldiğini belirtti. Yerelde başlayan krizlerin kısa sürede küresel sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Akıncı, bu nedenle uluslararası akademik iş birliklerinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını dile getirdi.

Kongreye katılan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversitelerin uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarının artarak devam ettiğini belirterek, bu tür organizasyonların akademik bilgi paylaşımının yanı sıra ülkeler arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, küresel eşitsizlikler, kimlik politikaları, göç hareketleri, ticaret savaşları ve uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeler çok yönlü olarak ele alındı.

Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arnavutluk-Tiran Koordinatörü Murat Ölçenoğlu, bilim insanları, kurum temsilcileri ve akademisyenler katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

New York, Ekonomi, Eğitim, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi New York'ta - Son Dakika

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