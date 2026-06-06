Umre Ödüllü Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödül - Son Dakika
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Umre Ödüllü Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Umre Ödüllü Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödül
06.06.2026 10:56
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Diyarbakır'da düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında Diyarbakır'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, gençlerin Peygamber sevgisini öğrenme ve yaşatma adına yarışmaya gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerini tebrik etti. Çermik'te lise kategorisinde yarışmada birinci olan Ramazan Şen 10 bin lira, ikinci olan Hatice Gök 7 bin 500 lira ve üçüncü olan Mehmet Dündar ise 5 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Umre Ödüllü Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödül - Son Dakika

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