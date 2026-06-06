Umre Ödüllü Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında Diyarbakır'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, gençlerin Peygamber sevgisini öğrenme ve yaşatma adına yarışmaya gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerini tebrik etti. Çermik'te lise kategorisinde yarışmada birinci olan Ramazan Şen 10 bin lira, ikinci olan Hatice Gök 7 bin 500 lira ve üçüncü olan Mehmet Dündar ise 5 bin lira para ödülü ile ödüllendirildi. - DİYARBAKIR