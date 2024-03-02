ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.
Karagöz'e "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.
Son Dakika › Eğitim › Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru - Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Çiftçi, öğrencilerin projelerinin sergilendiği etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Ünlü gastronomi araştırmacısı Şefika Günyel ve deneyimli tiyatro oyuncusu Ayşegül Başkan'ın başrollerini paylaştığı 'Kuş Hikayesi' adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Tiyatro Dellarte'de izleyicilerle buluşacak. Oyun, kadınların içsel gücünü ve yaşadıkları zorlukları anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. 'Kuş Hikayesi', 2 Mart ve 15 Mart tarihlerinde sahnelenecek ve biletler BiletiniAl platformu üzerinden temin edilebilecek.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen 'Öğretmen Akademileri' projesi kapsamında kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, öğretmenlerle bir araya geldi. Baktagir, etkinlikte müzik alanındaki birikimlerini öğretmenlerle paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, akademilerden ilde tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin faydalanacağını söyledi.
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, kat'ı atölyesinde geleneksel ince kağıt oymacılığı sanatını öğreniyor. Öğrenciler, neşter benzeri özel maket bıçaklarıyla geleneksel Türk motiflerini milimetrik çalışmayla kağıda işleyerek zihinlerini dinlendiriyor ve el göz koordinasyonunu geliştiriyor. Bu atölye sayesinde öğrenciler Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buluyor.
Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.
Eskişehir'de bulunan ilkokul öğrencileri, Diyarbakır'daki depremzede çocuklara moral vermek amacıyla mektuplar yazdı. Mektuplar, ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla depremzedelere ulaştırıldı. Öğrencilerin duygusal ve düşünsel desteklerini iletmeleri çok anlamlı bulundu. Ayrıca, Eskişehir'deki öğrenciler, depremzedeleri Diyarbakır'a davet etti.
Bilecik'teki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğrencileri, ürettikleri sıvı sabunu kentteki devlet okulları, pansiyonlar ve belediye hizmet binalarında kullanmak üzere satıyor. Okul bünyesinde kurulan döner sermaye ile öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ekipmanlarla sıvı sabun üretimine başladı. Şimdiye kadar 600 litre sıvı sabun üretilirken, öğrenciler elde edilen gelirden pay alarak harçlıklarını çıkarıyor. Okul Müdürü Remzi Düven, öğrencilerin üretime dayalı mesleki eğitim görmesine önem verdiklerini belirtirken, Kimya Teknolojileri Alanı Şefi İsmail Büyükbay ise ürettikleri sabunun kalitesinin üst seviyede olduğunu ifade etti.
İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferine katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. Çakaroğlu, Türkiye üçüncülüğü elde ettiği projesiyle TÜBİTAK'ın düzenlediği Lise Öğrencileri Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na davet edilmiş ve bu süreçte deniz bilimleri alanındaki deneyimini artırmıştır. Çakaroğlu, Tokyo'da başlayacak ve Palau Adaları'nda son bulacak olan seferde iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerini araştıracak ve projelerini gerçekleştirecektir.
Ulaş Belediyesi itfaiye personeli tarafından Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda deprem haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı. İtfaiye eri Mustafa Çağlak, sınıflarda öğrencilere deprem ve yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi. Okul bahçesinde devam eden tatbikatta itfaiye erleri Mustafa Çağlak, Bayram Göçebe ve Saadettin Saygın, öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme tekniklerini uygulamalı gösterdi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 'Gençlerle Yeni Ufuklara' temalı söyleşi kapsamında liseli öğrencilerle bir araya geldi. Vali Çelik, öğrencilere geleceğe ilişkin tavsiyelerde bulundu ve sorularını yanıtladı.
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