Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru - Son Dakika
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Eğitim

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üniversite mezunu bir genç, "9-4=?" sorusuna yanıt veremedi. Yarışmacı telefon jokeriyle mühendis arkadaşını aradı, ancak sorunun doğru cevabını mühendis de bilemedi.

02.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:15
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, bilediği soruyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

"9 EKSİ 4 KAÇ EDER?" SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Karagöz'e "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veremeyen genç kız, telefon joker hakkını kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Fırat Kara'yı arayan yarışmacı, "23" cevabını aldıktan sonra tereddüt etmeden o şıkkı tercih ederek 3. soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru

Televizyon, Eğitim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Genç Yarışmacıyı Şaşırtan Soru - Son Dakika

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