Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90\'ı aştı
14.09.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesi ile nüfus 38 binden 80 bine yükseldi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle nüfus 38 binden 80 bine yükseldi. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ise doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin şehre gelmesiyle nüfus iki katına çıktı. 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı.

BİR ANDA NÜFUS İKİYE KATLANDI

Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, binlerce üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda park yeri bulamayan sürücüler ise ara sokaklara yöneldi.

Kaynak: İHA

Kredi Yurtlar Kurumu, Kırıkkale, Yahşihan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:04:41. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.