Üniversiteler İklim Mücadelesinde Önemli Rol Oynayacak - Son Dakika
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Üniversiteler İklim Mücadelesinde Önemli Rol Oynayacak

Üniversiteler İklim Mücadelesinde Önemli Rol Oynayacak
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ETÜ Rektörü, COP31 yolunda üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumluluklarını vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde düzenlenen "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı" programına katıldı. Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen programda, yükseköğretim kurumlarının iklim değişikliğiyle mücadelede üstleneceği rol ile bilim diplomasisi ve uluslararası akademik iş birlikleri ele alındı.

YÖK Başkanlığında gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, üniversite rektörleri ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Program kapsamında iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, temiz enerji, sürdürülebilir şehirler, gıda güvenliği, sağlık ve eğitim gibi öncelikli alanlarda üniversitelerin yürüteceği çalışmalar ile uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik yol haritası paylaşıldı.

YÖK Başkanı Özvar: "Üniversiteler COP31 Sürecinin Temel Paydaşlarından Biri Olacak"

Programın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sistemini COP31 sürecinin önemli paydaşlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, üniversitelerin bilimsel bilgi üretme kapasitesi ve uluslararası iş birlikleriyle küresel iklim politikalarına katkı sunacağını ifade etti. Özvar, bu kapsamda hayata geçirilen COP-SCIENCE platformu ile üniversitelerin iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Bakan Kurum: "Bilimsel Çalışmalar COP31 Hedeflerine Katkı Sağlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel bilgi ve akademik üretimin önemine dikkat çekerek, üniversitelerin ortaya koyacağı araştırmaların ve geliştireceği yenilikçi çözümlerin Türkiye'nin COP31 hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Rektör Çakmak: "Üniversiteler İklim Mücadelesinde Stratejik Bir Rol Üstleniyor"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin bilimsel bilgi üretme, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve uluslararası iş birlikleri geliştirme noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı sürecinde yükseköğretim kurumlarının ortaya koyacağı bilimsel çalışmaların küresel iklim hedeflerine katkı sunacağını ifade eden Çakmak, ETÜ'nün de sürdürülebilirlik, çevre ve yeşil dönüşüm odaklı araştırmalarıyla bu sürece destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Eğitim, COP31, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversiteler İklim Mücadelesinde Önemli Rol Oynayacak - Son Dakika

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