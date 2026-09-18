Üniversitelerde ilk ders "Terörsüz Türkiye" olacak

Üniversitelerde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk dersinde "Terörsüz Türkiye" konusu işlenecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Yazıda üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edilerek, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması, bu kapsamda akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi.

Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi

Üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derste 'Terörsüz Türkiye' hedefinin işlenmesinin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasına, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağı vurgulandı. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.