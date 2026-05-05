Üniversitenin yeni kampüs alanı için imzalar atıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yeni kampüs alanı için resmi protokol Sakarya Valiliği'nde imzalandı. Arifiye ve Sapanca ilçeleri arasında yer alan yaklaşık 400 dönümlük arazi, üniversitenin ana yerleşkesi olarak tahsis edildi.

Sakarya Valiliği'nde düzenlenen törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İmzalanan protokol ile üniversitenin gelişim stratejisi doğrultusunda belirlenen yerleşke alanı resmen tescillenmiş oldu. Ulaşım akslarına yakınlığıyla bilinen 400 dönümlük arazi üzerinde fakülte binaları, araştırma merkezleri, sosyal tesisler ve spor alanlarının inşa edilmesi planlanıyor. İnşa sürecinin kısa süre içerisinde Rektörlük binası ile başlatılması hedefleniyor. - SAKARYA