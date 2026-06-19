Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Teper, Malkoçoğlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Teper, Malkoçoğlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrenciler ve yöneticiler tarafından karşılanan heyet, eğitimciler ve öğrencilerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Özkan, çocukların eğitim hayatları hakkında bilgi aldı. Özkan, yarınların umudu olan öğrencilerin yüzlerindeki tebessümün daim olmasını dileyerek, eğitim hayatlarında başarılarının her zaman bol olması temennisinde bulundu. - UŞAK