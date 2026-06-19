Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi

Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi
19.06.2026 10:02  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Başkan Yardımcısı Gökhan Teper, Malkoçoğlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Teper, Malkoçoğlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Teper, Malkoçoğlu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrenciler ve yöneticiler tarafından karşılanan heyet, eğitimciler ve öğrencilerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Özkan, çocukların eğitim hayatları hakkında bilgi aldı. Özkan, yarınların umudu olan öğrencilerin yüzlerindeki tebessümün daim olmasını dileyerek, eğitim hayatlarında başarılarının her zaman bol olması temennisinde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Malkoçoğlu, Havacılık, Eğitim, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:06:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.