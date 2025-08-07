Uzman ve Başöğretmen Kılavuzu Yaymlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanını almak isteyen öğretmenlere ilişkin '2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'un yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 7528 sayılı 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu' ile 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği' doğrultusunda hazırlanan '2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvuruları, 20 Ağustos 2025-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Eğitim programına başvuruları, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, eğitimlerini 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak. Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak. Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

'MAARİF AİLEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.