Üzümlü\'de Nusret Yılmaz İlkokulu\'nda İlköğretim Haftası programı düzenlendi

Üzümlü'de Nusret Yılmaz İlkokulu'nda İlköğretim Haftası programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Nusret Yılmaz İlkokulu'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve ilçe protokolü katıldı; öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Nusret Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen programa, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve ilçe protokolü katıldı.
Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin sunulduğu programda, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla duyulan heyecan ve mutluluk paylaşıldı.
Programda öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.
Kaymakam Hökelekli, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim yılı temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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