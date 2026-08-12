Uzunköprü'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni - Son Dakika
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Uzunköprü'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni

Uzunköprü\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Töreni
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Uzunköprü'de 70 öğrenci için Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu kapanış töreni düzenlendi, hediyeler verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an-ı Kerim Kursları eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için kapanış töreni gerçekleştirildi.

Aşcıoğlu Camii'nde düzenlenen törene mahalle muhtarı Ali Kanbur, cami imam-hatibi Mustafa Tuna, öğrenciler, aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan 70 öğrenciye hitap edildi.

Programda konuşan Mahalle Muhtarı Ali Kanbur, öğrencilerin sıcak yaz günlerinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gösterdikleri gayretin takdire değer olduğunu belirterek, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere hediyeler verildi

Cami İmam-Hatibi Mustafa Tuna öncülüğünde gerçekleştirilen törende, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Program dualar ve ilahilerle devam etti.

Tören, cami avlusunda gerçekleştirilen ikramların ardından sona erdi. Aileler ve mahalle sakinleri, çocukların yaz tatilini eğitim ve manevi değerlerle değerlendirmesine katkı sağlayan programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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