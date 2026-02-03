Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt - Son Dakika
Eğitim

Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt

Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
03.02.2026 16:30
Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Sınıf ortamında öğrencilerine Sultan Vahdettin'e yöneltilen "korkak padişah" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden kadın öğretmen, çektiği yeni videoda kendisini cumhuriyet düşmanı ilan edenlere "Cumhuriyetin tam destekçisiyim. Halkın iradesinin ülkeyi yönetmesinden aşırı memnunum" dedi.

Ders sırasında Sultan Vahdettin'e yönelik "korkak padişah" söylemi üzerinden değerlendirmelerde bulunan kadın öğretmen, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

VAHDETTİN İÇİN "KORKAK DEĞİL" DEMİŞTİ

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu belirten kadın öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu öne sürmüştü. Yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini belirten kadın öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktarmıştı.

CUMHURİYET DÜŞMANI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bu sözlerin yankıları sürerken kadın öğretmen bir video daha çekerek kendisine yöneltilen "Cumhuriyet düşmanı" eleştirilerine yanıt verdi. Bu eleştirileri dikkate almadığını belirten öğretmen "Cumhuriyetin tam destekçisiyim. Halkın iradesinin ülkeyi yönetmesinden aşırı memnunum" dedi.

Sultan Vahdettin, Vahdettin, Politika, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden 'Cumhuriyet düşmanı' iddialarına yanıt

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    Helal olsun sevinç hocama. Biz şimdi konuştuğumuz için birilerine batıyor. senin gibi açıkça konuşan cesur kadınlara ihtiyacımız var. Boş teneke çok ses çıkartır bırakın havlasın birileri... kaale alınmayacak insanların yaptığı yorumlar bizler için çokta tınnnnn. 30 25 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ya sen kimsinde olsan ne olmasan ne poşet 17 31 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz mehmet emir ılğaz:
    sana demiyorki o çağdaş akıllı insanlara dyr sen tklma 0 0
  • Yanlız Kurt Yanlız Kurt:
    Bizzat kendisinden çıkan boş teneke sesi gibi Cumhuriyet Her zaman vardır ve var olacaktır. Bu ülke kaçıp da satanların değil kalıp da mücadele edip kanıyla vatanı savunanların ülkesi ve VATANIDIR . BU DA BÖYLE BİLİNE 1 4 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    sana mı kaldı geçmişi yargılamak herkes her şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor neyin peşindesiniz öğretmen senin öğretmenliğini yap 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
