Vali Aydoğdu, Okul Ziyaretinde Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin İlkokulu'nu ziyaret etti.
Vali Aydoğdu'ya ziyaretinde vali yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Hüseyin Aydın eşlik etti.
Okul bahçesinde yapımı tamamlanan kauçuk sahada incelemelerde bulunan Aydoğdu, modern spor alanlarının çocukların fiziksel gelişimi açısından önemine dikkati çekti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Aydoğdu, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. - ERZİNCAN
