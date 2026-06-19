Vali Özkan'dan YKS Mesajı - Son Dakika
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Vali Özkan'dan YKS Mesajı

Vali Özkan\'dan YKS Mesajı
19.06.2026 23:00
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Manisa Valisi Özkan, YKS öncesi öğrencilere başarılar diledi, huzurlu sınav için sessizlik çağrısı yaptı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, YKS öncesi yayımladığı mesajda öğrencilere başarılar dilerken, sınavın hayatın sadece bir aşaması olduğunu vurguladı. Özkan, sınavın huzur içinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşlara okul çevrelerinde sessizlik çağrısında bulundu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yayımladığı mesajda, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciye başarı dileklerini iletti.

Sınava girecek öğrencilerin uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından önemli bir aşamaya geldiklerini belirten Vali Özkan, emek ve gayretlerinin karşılığını almalarını temenni etti.

Öğrencilere seslenen Vali Özkan, "Aylarca süren gayretiniz, disiplinli çalışmalarınız ve fedakarlıklarınızın karşılığını en güzel şekilde alacağınıza inanıyorum. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki hayat, tek bir sınavın sonucundan ibaret değildir. Sahip olduğunuz değerler, karakteriniz, azminiz ve ülkemizin geleceğine yapacağınız katkılar her türlü sonucun çok ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Özkan, bu süreçte öğrencilerin yanında olan ailelere ve öğretmenlere de teşekkür ederek, gösterdikleri özverinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Sınav için tüm tedbirler alındı

Öğrencilerin sınava huzurlu ve güvenli bir ortamda girebilmeleri amacıyla Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından gerekli trafik, güvenlik ve kamu hizmetlerine yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirten Özkan, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Vali Özkan, sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessizliğe özen gösterilmesini isteyerek, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mesajının sonunda tüm adaylara başarı dileklerini ileten Özkan, "İlimizde ve ülkemizin dört bir yanında YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vali Özkan'dan YKS Mesajı - Son Dakika

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