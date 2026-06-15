Van'da hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi - Son Dakika
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Van'da hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi

Van\'da hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi
15.06.2026 17:16  Güncelleme: 17:24
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Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutukluların bir yıl boyunca ürettiği 209 el emeği eser, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. 13 farklı teknikle hazırlanan eserlerin satışından elde edilecek gelir, hükümlülerin mesleki eğitimine aktarılacak.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından bir yıl boyunca üretilen el emeği ürünler, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, hükümlü ve tutukluların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında hazırlanan resim ve el sanatları sergisi açıldı. Tuşba Halk Eğitimi Merkezi destekleriyle İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide, demir parmaklıklar arkasında yapılan 209 özgün eser yer aldı.

Yağlı boya, karakalem, epoksi, hat sanatı, naht sanatı, filografi, ahşap oyma, tezhip, keçe sanatı, vitray sanatı, pasta rölyefi, ahşap yakma ve folyo çalışması olmak üzere 13 farklı teknik kullanılarak hazırlanan geleneksel ve modern eserler, devlet protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle açıldı. 6 gün boyunca ziyarete açık kalacağı belirtilen sergideki tüm eserlerin satışa sunulduğu, elde edilecek gelirin ise hükümlülerin mesleki eğitimleri ile üretimlerini desteklemek amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanlığının resmi hesabına aktarılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu'nun asli amacının hükümlülerin ıslahı ve onların topluma yeniden sağlıklı birer birey olarak kazandırılması olduğunu belirtti. Başsavcı Kara, "Bu amaç doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda tüm dünyaya ışık tutacak, örnek teşkil edecek projeler ve programlar yapılmaktadır, çok özel programlara ve projelere imza atılmaktadır. Bunun da karşılığı olarak uluslararası alanda hükümlülerimizin ıslahı için yapılan çalışmalar neticesinde ödüller, çok şükür ki Adalet Bakanlığımızca ülkemize kazandırılmıştır. Devletimizin, hükümetimizin her alanda olduğu gibi Adalet Bakanlığı hizmetlerinde de asli unsuru insandır ve insan onurudur" dedi.

Hükümlü ve tutukluların yaklaşık bir yıldır verilen bir emeğin karşılığını gördüklerini dile getiren Kara, "Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutuklularımız da bu ülkenin birer bireyi olarak bizlere emanettir. Çünkü onlar eninde sonunda ceza infaz kurumlarımızın ve infaz kanunumuzun amacı olarak topluma yeniden kazandırılacaklardır. ve biz onların yeniden suç işlemelerini önlemek ve onların sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılmasını sağlamak zorundayız ve bu hedef doğrultusunda da elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 209 eser burada vücut bulmuş haliyle sergimizde sunulmaktadır. Tabii 12 alanda çalışmalarımız yapılmıştır. Güzel, ciddi bir sanat eseri ortadadır. Tabii bu, hükümlülerimizin kendi el emeği, kendi göz nurudur. Kesinlikle kendileri yapmışlardır bu eserleri. Öğretmenlerimiz, kurumumuzda çalışan diğer personellerimiz de onlara her zaman destek olmuşlardır" diye konuştu.

Serginin açılışına Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'nın yanı sıra 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, savcılar ve adliye personeli katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Van'da hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi - Son Dakika

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