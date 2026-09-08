Van'da okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftasına başladı - Son Dakika
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Van'da okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftasına başladı

Van\'da okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftasına başladı
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Van'da okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi uyum programı kapsamında ders başı yaptı. Minik öğrenciler velileriyle okula gelerek öğretmenleriyle tanıştı; uyum haftası programı 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Van'da okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrenciler okul heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimi doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Van'da da öğrenciler ders başı yaptı. Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarına gelerek uyum programına katıldı. Uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanıyor. Velileriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul heyecanını yaşadı. İpekyolu ilçesindeki Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda da uyum haftası kapsamında 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler velileriyle birlikte okula geldi. Anaokulunun ardından ilk kez okul sıralarıyla buluşan minik öğrenciler için tanışma programı düzenlendi. Öğretmenler, öğrenci ve velilere okul ile uyum haftası süreci hakkında bilgi verdi. Uyum eğitiminin öğrencilerin okula alışmaları, okul korkusunu yenmeleri ve öğretmenleriyle arkadaşlarına uyum sağlamaları açısından önem taşıdığı belirtildi. Van genelindeki uyum haftası programının belirlenen takvim doğrultusunda 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

"Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar"

İHA muhabirine konuşan veli Sevval Değer, kızının ilkokula başladığını ve ilk gün büyük heyecan yaşadıklarını belirtti. Okulun eğitim başarısının yüksek olduğunu ve bu nedenle okulu isteyerek tercih ettiklerini ifade eden Değer, "Uyum haftası çok iyi oldu. Öğrencilerimiz kendilerini önceden hazırlamış oluyorlar. Aynı zamanda biz veliler de hazırlanmış oluyoruz. Bir bakıma üzerimizdeki heyecanı da atmış oluyoruz. Bugün de öğretmenimizle tanıştık, öğrenciler tek tek kendilerini tanıttı. Bu yönüyle güzel bir iletişim oldu" dedi.

Minik öğrenciler ise uyum haftası sayesinde yeni arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştıklarını belirterek, okulun ilk gününde heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Van'da okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftasına başladı - Son Dakika

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