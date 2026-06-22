Van OSB Lisesi ile Nitelikli Eleman İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika
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Van OSB Lisesi ile Nitelikli Eleman İhtiyacı Karşılanıyor

Van OSB Lisesi ile Nitelikli Eleman İhtiyacı Karşılanıyor
22.06.2026 11:29
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Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama odaklı eğitimle sanayinin eleman ihtiyacını gideriyor.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde 2018 yılında kurulan Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama odaklı projeleriyle bölge sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, kimya teknolojisi ve gıda teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren okulda, öğrenciler atölye ortamında aldıkları eğitimlerle geleceğin mesleklerine hazırlanıyor. Akademik başarılarının yanı sıra uygulama sahasında da yetkinlik kazanan öğrenciler, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda projeler geliştiriyor.

Teknolojik üretimden 52 çeşit kimyasal ürün geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren okul, öğrencilerini hem teknik hem de pratik donanımla geleceğe hazırlıyor. Van OSB'de 2018 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren okul, akademik başarısının yanı sıra üretim sahasındaki projeleriyle de dikkat çekiyor.

"Sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacı gideriliyor"

İHA muhabirine konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2018 yılında Anadolu meslek lisesi ve endüstri meslek lisesi niteliğinde eğitim veren bir kurumun temelini attıklarını hatırlattı. Başkan Aslan, "Buradaki işverenlerimiz ve dışarıdaki müteşebbislerimizle bir iş birliği, bir güç birliği oluşturarak burada bir okul inşa ettik. Bu okulumuzun kapasitesi hamdolsun bin kişinin üzerinde olup; 100-150 civarında eğitimci, idari ve hizmetli personel kadrosuna ulaşan bir eğitim yuvası olarak hem organize sanayi bölgemizdeki hem de ilimiz ve bölgemizdeki sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için eğitimine aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.

OSB içerisinde kurulan eğitim binasının 8 yıldır faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürdüğünü dile getiren Aslan, "Bu mezunlar; meslek yüksekokullarına, üniversitelerin mühendislik birimlerine, buradaki ve diğer bölgelerdeki sanayi alanlarına yönelerek Türkiye'nin üretimine, başarısına ve katma değerine katkı vermeye başladılar. Bu süreç kesintisiz bir şekilde de devam etmektedir" diye konuştu.

"Kendi alanlarında en yüksek beceriye sahip olarak mezun oluyorlar"

Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji Eğitim Genel Koordinatörü Şahabettin Şepik ise eğitimin teoriden pratiğe dönüştüğü okulda, öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde kendi projelerini hayata geçirdiğini belirterek, "Kurumumuzda dört alanda eğitim öğretim verilmektedir. Gıda teknolojisi, kimya teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve bilişim teknolojileri alanlarında eğitim öğretim vermekteyiz. Gıda teknolojisi alanında çocuklarımız, gıda analizleri ve gıda üretim noktalarında incelemeler yapmaktadır. Kimya teknolojisi alanında ise günlük ihtiyacı karşılayacak birçok kimyevi ürünü formüle ederek kendi üretimlerini gerçekleştirmektedirler. Elektrik-elektronik alanında; elektrik ve elektronik malzemelerine yönelik tamirat, panomatörlüğü ve buna benzer alanlarda eğitim almaktadırlar. Bilişim teknolojisinde ise yazılımsal ürünler ortaya çıkarmakta, yazılımlar oluşturmakta ve aynı şekilde kodlama tekniğini öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz mezun olduklarında, kendi alanlarında en yüksek beceriye sahip olarak mezun oluyorlar" şeklinde konuştu.

"İş yeri açma belgeleri ile kendi iş yerlerini kurabiliyorlar"

Mezunların diplomalarının yanı sıra iş yeri açma belgesi de aldıklarını ifade eden Şepik, "YKS sonuçlarına göre teknoloji fakültelerine MTOK kapsamında yerleşebilmektedirler. Bu kapsamda öğrencilerimize öncelik verilmektedir. Mezun olduklarında, mesleki ve teknik eğitim aldıklarına dair diplomalarını alıyorlar. Ayrıca öğrencilerimize, kendi iş yerlerini açabilmeleri için iş yeri açma belgesi veriliyor. Bu iş yeri açma belgeleri ile çocuklarımız kendi iş yerlerini kurabiliyorlar. Çok farklı projelerimiz var; DAKA bünyesindeki çalışmalara da katılmış ve bununla ilgili sergilerimizi açmıştık. Yine bir teknoloji sergisi de düzenlemiştik" dedi.

"Kimya alanında bu sene 52 çeşit ürün ürettik"

Öğrencilerin şu ana kadar birçok önemli projeye imza attığını dile getiren Şepik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem altında kalan insanlara yardımcı olabilecek örümcek robot veya buna benzer çalışmalar ile elektrikle ilgili Tesla bobini gibi projeleri vardı. Şu anda sayamayacağım daha birçok farklı projemiz mevcuttur. Kimya alanında özellikle bu sene çocuklarımız 52 çeşit ürünün üretimini yaptılar. Lastik ve jant temizleyiciden sıvı sabuna, egzama kremlerinden el kremlerine, parfümlerden katı parfümlere kadar birçok alanda çocuklarımız, öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri üretim yapıyorlar. Tabii bunlar tamamen prototip dediğimiz, kendilerinin geliştirdiği sadece örnek ürün amaçlı üretimlerdir. Şu anda okulumuz, belki de Van'da bu tür malzemeleri en çok üreten okuldur." - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Van OSB Lisesi ile Nitelikli Eleman İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika

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