Van Saray'da öğrenciler VR gözlük ve deney setleriyle bilim ve teknolojiyi keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Saray'da öğrenciler VR gözlük ve deney setleriyle bilim ve teknolojiyi keşfetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Saray\'da öğrenciler VR gözlük ve deney setleriyle bilim ve teknolojiyi keşfetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe'nin öncülüğünde Saray ilçesindeki okullarda bilim ve teknoloji etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler VR gözlükler ve elektronik deney setleriyle teknolojileri deneyimledi; etkinliklere Van Teknokent katkı sundu.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe'nin öncülüğünde, Saray ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelinerek bilim ve teknoloji farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe'nin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Sibel Turan, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Yorgun ve Şube Müdürü Abdullah Gezinci ile birlikte Saray ilçesindeki Çaybağı Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Zincirkıran İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; VR gözlükler, mekanik düzenekler ve elektronik deney setleri aracılığıyla bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek keşfetme fırsatı buldu. Van Teknokent'in katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin yeni nesil teknolojileri yakından tanımaları, bilimsel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve teknolojiye yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Teknolojiyi yalnızca tüketen değil; tasarlayan, üreten ve geliştiren bir neslin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bugünün meraklı öğrencilerinin yarının bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olarak ülkemizin geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz. Etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı sunan mühendis mesai arkadaşlarımıza, Van Teknokent'e, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Gelecek gençlerimizin ellerinde yükselecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Van SarayTeknolojiEğitimBilimSarayVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:19:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Van Saray'da öğrenciler VR gözlük ve deney setleriyle bilim ve teknolojiyi keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei