Personel kurasında kafa karıştıran sonuç sonrası üniversiteden açıklama: Aynı ismin çıkması çift başvuru yüzünden

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki personel alımı kurasında bir ismin iki kez okunması üzerine kurada şaibe olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite ismi geçen adayın asıl ve yedek listesinde geçmediği hatırlatıldı ve durumun, adayın başvurusu kabul edilmesine karşın koşulları sağlamayanlar için verilen ek sürede tekrar başvurması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için canlı yayınlanan kura çekimi sırasında Zafer Sunkur ismi iki defa çıktı. İki kez aynı ismi çeken görevlinin de şaşırdığı dikkat çekerken görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" diye sorması dikkat çekti.
Durumun ortaya çıkması sonrası kurada şaibe olduğu iddiaları ortaya atınca üniversiteden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada durumun nedeniyle ilgili "Başvurusu kabul edilen bir aday başvurusu kabul edilmesine rağmen, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır." denildi. Üniversitenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bilindiği gibi üniversitemizde sürekli işçi istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanuna göre Türkiye İş Kurumu üzerinden başvurular alınmış ve gerekli koşulları sağlayanlar üniversitemizin web sitesinde duyurulmuş, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere ise belli bir itiraz süresi verilmiş olup, bu süre zarfında itirazlar değerlendirilmiş ve bunların arasından da koşulları sağlayanların tümü kura çekimi yapılmak üzere notere bildirilmiş ve 19.02.2024 tarihinde saat 14:00 da ilgili noter tarafından kura çekim işlemi seyirciler huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilmiştir. Başvurusu kabul edilen bir aday başvurusu kabul edilmesine rağmen, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır.
Bahse konu aday canlı yayınlanan görüntülerden de izlenebileceği üzere noter kurası sonucunda mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almamıştır. Noter kurasında asıl ve yedek isimler çekildikten sonra şeffaflık olması açısından asıl ve yedek listede yer almayan isimler de noter tarafından okunmaktadır. Başvurusu kabul edilmesine rağmen itiraz sürecinde tekrar başvuru yapan bu adayın ismi, noter tarafından hem asıl hem de yedek sıralamasına girmeyenlerin isimleri arasında okunmuştur. Bu adayın ismi asıl ve yedek listelerde geçmemektedir. İlgili noter tarafından; bahse konu adayın ismi asıl ve yedek sıralamasında yer almadığından ve diğer kurası çekilen işçi kategorilerinde böyle bir duruma rastlanmadığından dolayı noter kura sürecinin iptaline gidilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı beyan edilmiştir."
Son Dakika › Eğitim › Personel kurasında kafa karıştıran sonuç sonrası üniversiteden açıklama: Aynı ismin çıkması çift başvuru yüzünden - Son Dakika
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