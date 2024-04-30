Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Şırnak\'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1\'i ağır 3 yaralı

Şırnak'ın Kayaboyun Köyü mevkisinde bir askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı.

30.04.2024 17:07
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı.

ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazada, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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