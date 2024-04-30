Şırnak\'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1\'i ağır 3 yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı.
Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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