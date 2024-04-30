25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar - Son Dakika
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25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar

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Yıllar önce aldatıldığı söylentisiyle gündeme gelen Kibariye, Kıbrıs konseri öncesi ihaneti doğrulayarak "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

30.04.2024 16:22
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25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM DÜZGÜN DURMAM"

Konser öncesi ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.

25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar

Kibariye, Sözler, Kıbrıs, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi: Her erkek yapmıyor da belki çoğu erkek yapıyordur. genelleştirmeyin lütfen. 33 10 Yanıtla
    tolga karabulut: SEN KENDINE DEĞER VERMIYORSUN Kİ KOCAN DEĞER VERSİN AYRICA ADAM OLAN YAPMAZ SANA YAPILMASINI ISTEMEDIGIN SEYI EŞİNE KIMSEYE YAPMA ! 22 3
  • Ender Kervancıoğlu: Erkeğin hakkıdır ikinci kadın. Dinimiz dört kadına kadar izin vermiş. 13 29 Yanıtla

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