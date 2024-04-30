25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar

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Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM DÜZGÜN DURMAM"

Konser öncesi ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.