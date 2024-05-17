Hollanda\'da Zoraya Ter Beek\'in ötanazi başvurusu kabul edildi

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Hollanda'da Zoraya Ter Beek'in "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle yaptığı ötanazi başvurusuna 3,5 yıl sonra onay çıktı.

ÖTANAZİ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

The Guardian gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki kadına "katlanılmaz mental acı" çektiği gerekçesiyle yakın zamanda yasalarda "tıbbi yardımlı ölüm" olarak tanımlanan ötanazi uygulanacak. Başvuru sürecinin sonuçlanması yaklaşık 3,5 yılı bulan Ter Beek'a "mental sağlık sorunları" gerekçesiyle ötanazi uygulanacağı haberi, Avrupa'daki "yardımlı intihar" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

PSİKOLOJİK SIKINTILARI NEDENİYLE BAŞVURU YAPTI

Ter Beek, psikolojik rahatsızlık gerekçesiyle yaptığı başvurunun kabul görmesi sebebiyle yaşanan tartışmaları anlayışla karşıladığını ancak Hollanda'da bu yasal hakkın 20 yıldır uygulandığını ve bundan yararlandığını dile getirdi. Ölümcül hastalara ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke Hollanda'da "iyileşme umudu bulunmayan ve katlanılmaz acı çeken"ler için "tıbbi yardımlı ölüm" yasası 2002'de kabul edilmişti.