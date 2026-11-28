Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Almanya'daki Ludwig Münih Üniversitesi arasında düzenlenen öğrenci değişim programı kapsamında öğrenciler, akademik, mesleki ve kültürel deneyimlerini paylaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) Aydın ile Almanya'daki Ludwig Münih Üniversitesi bünyesinde yer alan IVSA Munich arasında karşılıklı bir öğrenci değişim programı hayata geçirildi. Söz konusu programın ilk aşamasında, Almanya'dan gelen 8 öğrenci 18-24 Ekim tarihleri arasında ADÜ Veteriner Fakültesi'nde misafir edildi. Programın ikinci aşamasında ise IVSA Aydın öğrencileri 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Almanya'ya gidip akademik, mesleki ve kültürel etkinliklere katıldı. Aydın'da yürütülen program çerçevesinde misafir öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'i makamında ziyaret etti. Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler kapsamında koyunlarda genel klinik muayene, laboratuvar uygulamaları, vajinal sitoloji ve dikiş teknikleri üzerine çalışmalar yapıldı. Bunun yanı sıra 3D anatomi ve DigiLab kapsamında artırılmış gerçeklik teknolojilerinin veteriner hekimliği eğitiminde kullanımına dönük uygulamalar gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrenciler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Nysa Antik Kenti ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini tanıma ve deneyimlerini paylaşma imkânı yakalayan konuk öğrenciler, düzenlenen halk oyunları etkinliği sayesinde yöresel kültürü yakından tanıdı. İkinci aşama ise Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi; burada ADÜ'lü öğrenciler, farklı veteriner hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Klinik çalışmalara ve mesleki etkinliklere katılan öğrenciler, Almanya'daki veteriner hekimliği eğitimine ilişkin bilgi ve deneyim edindi. Öğrenciler ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle ülkenin yerel kültürünü tanıma imkânı elde etti. Karşılıklı öğrenci değişim programının, farklı ülkelerdeki veteriner hekimliği eğitimlerinin tanınmasına, öğrenciler arasında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine ve ADÜ Veteriner Fakültesi'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunduğu belirtildi.