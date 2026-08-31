Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Programı Gerçekleşti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Saklar Köyü'nde, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolu bir yaz dönemini tamamlamasının ardından Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Saklar Köyü Camii'nde düzenlenen programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli dini bilgiler sunuldu. Öğrencilerin gayret ve heyecanı programa ayrı bir güzellik katarken, aileleri ve cami cemaati de bu anlamlı günde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Programın hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine, öğrencilere, velilere ve cami cemaatine teşekkür edilirken, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere kazandırılan bilgi ve değerlerin önemine dikkat çekildi.

Program, öğrenciler için yapılan dualarla sona erdi.