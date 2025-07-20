Yeni Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Yeni Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

20.07.2025 00:19
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MEB, kültür yayın süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte, kültür yayınlarının seçimi, incelenmesi ve yayımlanması süreçlerinde görev alacak kurulların yapısı ve çalışma usulleri yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yönetmelik kapsamında, MEB bünyesinde Danışma Kurulu, Yayın Kurulu ve yayın inceleme komisyonları oluşturulacak. Danışma Kurulu, Bakan onayıyla belirlenecek; üyeleri arasında Bakanlık personeli ile dışarıdan kültür yayıncılığı alanında deneyimli isimler yer alacak. Kurula, Bakan veya Bakan Yardımcısı başkanlık edecek. Danışma Kurulu, Milli Eğitim Şürası kararları ile milli eğitim politikaları doğrultusunda kültür yayınlarına ilişkin tavsiye kararları alacak. Bu kararlar, Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek.

TAVSİYE KARARLARI YAYIN KURULUNCA DEĞERLENDİRİLECEK

Yayın Kurulu, merkez teşkilatında görevli en az 13 personelden oluşacak. Kurul, yayımlanması istenen eserlerle ilgili nihai kararı verecek. Telif, tercüme, işlenme ve derleme eserler ile daha önce yayımlanmış ve baskısı tükenmiş eserlerin yeniden yayımlanmasına yönelik başvurular, bu kurul tarafından değerlendirilecek. Yayın Kurulu üyeleri kendi eserlerini yayımlatmak üzere başvuruda bulunamayacak

ESERLER UZMAN KOMİSYONLARCA İNCELENECEK

Yayın inceleme komisyonları ise alanında uzman en az 3 kişiden oluşacak. Eserin içeriğine göre oluşturulacak komisyonlar, başvuru yapılan ya da satın alınması önerilen yayınları inceleyerek raporlarını Yayın Kurulu'na sunacak.

Gerekli durumlarda, Bakanlık dışından alan uzmanları da değerlendirme sürecine dahil edilebilecek. Uygun görülen eserlerin yayım öncesi süreçleri, ilgili Daire Başkanlığı ve MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından yürütülecek.

MİLLİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE VURGU

Yeni yönetmelikte, yayımlanacak eserlerde milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlama, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygunluk ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler başta olmak üzere dost ve kardeş topluluklarla kültürel bağları güçlendirme ilkelerine özel vurgu yapıldı.

Eser başvurusunda bulunacak kişilerin, gerekli düzenlemeleri yapılmış dosyaları ve belgeleri dijital ortamda sunmaları gerekiyor. Yayımlanmasına karar verilen eserlerde işleme ve temsil hakları eser sahibine; çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları ise MEB'e ait olacak. 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği ise yeni düzenleme ile birlikte yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Yeni Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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