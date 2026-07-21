Yeni Nesil Betondan İnovatif Çözümler - Son Dakika
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Yeni Nesil Betondan İnovatif Çözümler

Yeni Nesil Betondan İnovatif Çözümler
21.07.2026 10:04
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Yaşar Üniversitesi öğrencileri, inşaat sektörüne çevre dostu 8 yeni beton türü geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri; deprem güvenliğinden sel riskine, geri dönüşümden sıfır karbon hedefine kadar inşaat sektörünün tüm kronik sorunlarına çözüm sunan 8 farklı "yeni nesil" beton geliştirdi.

Öğrenciler tarafından geliştirilen, inşaat sektöründe yeni bir dönem başlatacak nitelikteki beton türleri, çevre dostu özellikleriyle; karbon emisyonunun azaltılmasından deprem güvenliğine, geri dönüşümden yağmur suyu yönetimine kadar birçok alanda çözüm sunuyor.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman İpek, "Özel Betonlar" dersi kapsamında yürüttükleri uygulamalı çalışmalar sonucunda öğrencilerin inovatif ve çevreci çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Özel Betonlar dersimizle öğrencilerimize sadece teorik bilgi aktarmıyor, onları geleceğin inşaat teknolojileriyle laboratuvarda şimdiden buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik, çevre dostu yaklaşımlar ve yüksek performans gibi modern dünyanın en önemli ihtiyaçlarına yönelik sekiz farklı beton geliştiren öğrencilerimiz, henüz mezun olmadan Ar-Ge kültürünü deneyimleme fırsatı yakalıyor. Hedefimiz; yalnızca bilgiyi aktaran değil, yenilikçi çözümler geliştiren ve sektöre yön verecek mühendisler yetiştirmek." dedi.

Çevre odaklı çözümler

Öğrencilerin geliştirdiği betonlardan ilki olan "Geçirimli Beton", Cemre Naz Gündür tarafından üretildi. Yüksek geçirgenlik özelliği sayesinde yağmur sularını toprağa ulaştırarak yüzey akışını azaltan beton, özellikle sel riskiyle mücadelede çevreci bir altyapı alternatifi sunuyor.

Kardelen Güler'in geliştirdiği "Geopolimer Beton" ise çimento yerine endüstriyel atıkların kullanılmasıyla karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Çevre dostu yapısıyla öne çıkan beton, sürdürülebilir yapı teknolojilerinin önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kerem Buğra Demirbaş tarafından geliştirilen "Geri Dönüşüm Agregalı Beton", yıkıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesini sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Böylece döngüsel ekonomiye katkı sunan yenilikçi bir yapı malzemesi ortaya çıkıyor.

Baran Cankut Özcan'ın geliştirdiği "Hafif Beton", düşük yoğunluğu sayesinde yapıların öz ağırlığını azaltırken gözenekli yapısıyla ısı yalıtımına da katkı sağlıyor. Daha hafif yapıların deprem performansını artırabilecek özellikleriyle öne çıkıyor.

Sude Sevinmiş'in geliştirdiği "Kauçuklu Beton", kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak hem çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunuyor hem de betona darbe emici ve esnek bir yapı kazandırıyor.

Yüksek performans

Sıla Seray Yalçınkaya'nın ürettiği "Kendiliğinden Yerleşen Beton", vibrasyon uygulanmadan kendi ağırlığıyla kalıpları doldurabiliyor. Özellikle yoğun donatılı yapı elemanlarında işçilik süresini azaltması ve uygulama kolaylığı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Sercan İlhan tarafından geliştirilen "Lifli Beton", içerdiği çelik lifler sayesinde çatlak oluşumuna karşı daha yüksek direnç gösterirken darbe dayanımı ve sünekliği artırıyor.

Meriç Efe Aktaş'ın geliştirdiği "Yüksek Performanslı Beton" ise yüksek dayanımı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkıyor. Ağır yükler ve zorlu çevre şartlarına karşı geliştirilen betonun, köprüler, yüksek katlı yapılar ve büyük altyapı projelerinde kullanılabilecek özellikler taşıdığı belirtiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, İnşaat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeni Nesil Betondan İnovatif Çözümler - Son Dakika

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