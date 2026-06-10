Yeniçiftlik İlkokulu İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniçiftlik İlkokulu İncelemesi

Yeniçiftlik İlkokulu İncelemesi
10.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Aziz Yeniyol, Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu’nun yeni binasında incelemelerde bulundu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, yapımında sona yaklaşılan Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet yatırımları çerçevesinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun yeni binasında çalışmalar aralıksız sürüyor. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Aziz Yeniyol, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanan okul binasını gezen Yeniyol, sınıflar, idari bölümler, sosyal donatı alanları ve ortak kullanım alanlarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmaların mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranı, işçilik kalitesi ve kalan çalışmalarla ilgili yetkililerle istişarelerde bulunan Yeniyol, öğrencilerin daha güvenli, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin önemine dikkat çekti.

Eğitim yatırımlarının geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirten Yeniyol, kent genelinde devam eden okul yapım, bakım ve güçlendirme çalışmalarının yakından takip edildiğini ifade etti.

İnceleme programı, sahada yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeniçiftlik İlkokulu İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:54:49. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniçiftlik İlkokulu İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.