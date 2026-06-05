Yerli Rumen Sensörü Geliştiriliyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) akademisyenleri, sığır sağlığının dijital yöntemlerle izlenmesini sağlayacak yerli sensör geliştirme projesinde yer alıyor.

"Sığır Sağlığının İzlenmesine Yönelik Yerli Rumen Sensör Boluslarının Geliştirilmesi" projesi, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin ortak çalışma yürüttüğü projede, sığırların sağlık durumunu sürekli takip edebilecek yerli rumen sensör bolusları geliştirilecek.

Proje kapsamında geliştirilecek sensör sistemiyle rumen pH değeri, vücut sıcaklığı ve hayvan aktivitesi gibi temel sağlık göstergeleri düzenli olarak izlenebilecek. Böylece asidoz, sindirim sistemi rahatsızlıkları, topallık ve benzeri sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sistem ayrıca kızgınlık dönemlerinin doğru şekilde belirlenmesine katkı sağlayarak üreme verimliliğinin artırılmasına destek verecek. Doğuma yaklaşan hayvanların önceden tespit edilmesiyle buzağı ölümlerinin azaltılması ve sürü sağlığının korunması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilecek sensörlerin, hayvanın mide bölgesine yerleştirildikten sonra uzun yıllar veri toplayabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. LoRaWAN haberleşme teknolojisi kullanan sistemin, düşük enerji tüketimiyle yaklaşık 8 kilometreye kadar kablosuz veri aktarımı sağlayabileceği ifade edildi.

Projeyle birlikte ithal ürünlere kıyasla daha düşük maliyetli çözümler sunulması da amaçlanıyor. İthal sensörlerin 120-150 avro seviyesindeki maliyetine karşılık yerli sensörlerin yaklaşık 50-60 avro maliyetle üretilebilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, projenin hayvancılıkta dijital dönüşüme katkı sağlayacağını, üreticilerin teknolojiye erişimini kolaylaştıracağını ve elde edilen veriler sayesinde daha verimli, sürdürülebilir ve ekonomik hayvancılık uygulamalarının yaygınlaşmasına destek olacağını belirtti. Ayrıca çalışma, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile gıda ve veri güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZİNCAN