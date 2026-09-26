Yeşil kampüs vizyonuyla BARÜ GreenMetric'te dünyada 169'uncu, Türkiye'de 18'inci oldu - Son Dakika
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Yeşil kampüs vizyonuyla BARÜ GreenMetric'te dünyada 169'uncu, Türkiye'de 18'inci oldu

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Yeşil kampüs vizyonuyla BARÜ GreenMetric\'te dünyada 169\'uncu, Türkiye\'de 18\'inci oldu
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BARÜ, UI GreenMetric 2026'da dünyada 169'uncu, Türkiye'de 18'inci sırada yer aldı. Sıralamada 110 ülkeden 2 bin 16 üniversite arasından ilk 200'e giren 21 Türk üniversitesinden biri olan BARÜ, COP31'e 6 projeyle katkı sunacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs uygulamalarının uluslararası ölçekte değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması'nda dünyada 169'uncu, Türkiye'de 18'inci olma başarısı gösterdi.

Sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen yükseköğretim değerlendirmelerinden biri olan UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması'nın 2026 yılı sonuçları açıklandı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) yeşil kampüs vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde yükselişini sürdürerek 110 ülkeden 2 bin 16 üniversitenin incelendiği listede dünyada 169'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'de ise 150 üniversite arasından 18'inci sırada yer alarak önemli bir başarı kaydetti. BARÜ, bu başarısıyla dünyada ilk 200'de yer alan 21 Türk üniversitesinden biri oldu.

BARÜ "Yeşil Üniversiteler" arasında dünyada üst sıralarda

Üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının kampüs altyapısı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ile yönetişim ve dijitalleşme başlıkları üzerinden değerlendirildiği sıralamada BARÜ, farklı kategorilerde elde ettiği puanlarla toplam 8.375 puana ulaştı. BARÜ; Yapı ve Altyapı (SI) kategorisinde 925, Enerji ve İklim Değişikliği (EC) kategorisinde 1.525, Atık (WS) kategorisinde 1.475, Su (WR) kategorisinde 925, Ulaşım (TR) kategorisinde 1.487,5 ve Eğitim (ED) kategorisinde 1.087,5 puan elde etti. Ayrıca bu yıl sıralamaya eklenen yönetişim ve dijitalleşme alanında 1.100 tam puan üzerinden 950 puan aldı.

BARÜ, 2023'te 1.183 üniversite arasında 187'nci, 2024'te 1.477 üniversite arasında 183'üncü, 2025'te 1.745 üniversite arasında 170'inci olmuştu.

BARÜ, iklim ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla COP31'de yer alacak

Sürdürülebilirlik yaklaşımını bilimsel çalışmalarla da destekleyen BARÜ, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine 6 projesiyle katkı sunacak. Böylece BARÜ; iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin azaltılması, sürdürülebilir ulaşım ve kapsayıcı iklim eğitimi başlıklarına odaklanan akademik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak.

Rektör Akkaya: "Yeşil kampüs hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz."

Elde edilen başarıyı değerlendiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversitemizde enerji verimliliğini artırmak, doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kampüs anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GreenMetric sıralamasında değerlendirmeye alınan üniversite sayısının artmasına rağmen elde ettiğimiz bu sonuç, yeşil kampüs hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sunan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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