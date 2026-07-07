Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı\'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi
07.07.2026 11:32  Güncelleme: 11:34
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Yeşilyurt Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 döneminde 6 bin 820 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde sanal gerçeklik teknolojisi de kullanıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla hizmet veren Trafik Eğitim Parkı'nda, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 6 Bin 820 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimlerde çocuklar, trafik kurallarını hem sınıf ortamında öğrendi hem de uygulama parkurunda birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarını yetiştirmek amacıyla hizmete sunduğu Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Trafik kültürünün erken yaşlarda kazandırılmasını hedefleyen eğitim programları kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilçedeki farklı okullardan toplam 6 Bin 820 öğrenci trafik eğitimi aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, güvenli yaya davranışları ve trafik işaretlerinin önemi kapsamlı şekilde anlatıldı.

Program kapsamında öğrencilere; trafik ışıklarının anlamı ve doğru kullanımı, kırmızı, sarı ve yeşil ışıkta yapılması gerekenler, yaya geçitlerinin güvenli kullanımı, alt ve üst geçitlerden geçiş kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri, trafik levhaları, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik güvenliği konularında teorik bilgiler aktarıldı.

Sınıf ortamında gerçekleştirilen teorik eğitimlerin ardından öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı'nda oluşturulan uygulama alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürdü. Gerçek trafik ortamını aratmayan parkurda yer alan trafik lambaları, yaya geçitleri, yön levhaları, kavşaklar ve trafik işaretleri eşliğinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, kuralları yaşayarak öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Eğitim programının dikkat çeken bölümlerinden biri de sanal gerçeklik teknolojisiyle gerçekleştirilen uygulamalar oldu. Öğrencilere sanal gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak hazırlanan eğitimlerde, farklı trafik senaryoları birebir deneyimletildi. Sanal ortamda karşılaşabilecekleri riskleri güvenli şekilde gözlemleyen çocuklar, doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Teknolojinin eğitimle buluştuğu bu uygulama sayesinde öğrencilerin trafik kurallarını daha kalıcı şekilde öğrenmeleri hedeflendi.

Öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdikleri eğitim programından memnun kaldıklarını belirterek, trafik polislerine ve Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Trafik eğitim parkında yaz döneminde ise, Malatya İl Müftülüğüyle yapılan protokol kapsamında; Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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