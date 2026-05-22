"Güvenli Ailem, Güvenli Nesil" hikâye yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
"Güvenli Ailem, Güvenli Nesil" hikâye yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

22.05.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Yeşilyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Güvenli Ailem, Güvenli Nesil' hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler, aile değerlerini ve güvenli geleceği anlatan hikayeleriyle dereceye girdi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek, toplumsal değerleri edebiyat yoluyla yaşatmak ve aile bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Güvenli Ailem, Güvenli Nesil" hikaye yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sevda Ulaş, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yarışmanın sadece bir edebi etkinlik olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerleri pekiştiren önemli bir proje olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve koordineli çalışmalar neticesinde toplumsal değerlerin güçlenmesine yönelik güzel çalışmalar yaptıklarını, eğitim projelerine her türlü desteği sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediyeye teşekkürlerini sundu.

"Kalemleriyle geleceğe ışık tutan öğrencilerimizi kutluyorum"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise öğrencilerin kaleme aldıkları hikayelerle sadece bir yarışmaya katılmadıklarını, aynı zamanda toplumsal değerlere sahip çıkma anlamında güçlü mesajlar verdiklerini söyledi. Konuşmasında güçlü aile yapısının güçlü toplumların ve güvenli geleceğin en önemli güvencesi olduğunun altını çizen Başkan Geçit, "Aile değerlerini, güvenli bir geleceği ve güçlü nesilleri anlatan birbirinden güzel hikayeleri keşfetmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz yarışmaya katılarak, kalemleriyle geleceğe ışık tutan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Belediye olarak aile içi iletişim ve aile kavramını güçlendirecek projelere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü son dönemlerde genç nesilde bazı sıkıntıların olduğunu hepimiz yakından görüyoruz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen olaylar hepimizi derinden üzdü, bu tür olayların tekrar etmemesi, çocuklarımızın aileye, topluma ve hayata karşı daha bilinçli ve duyarlı yaklaşması için toplumsal farkındalık oluşturacak bu tür etkinliklere ağırlık veriyoruz. Hiç şüphesiz sevginin, saygının, merhametin ve dayanışmanın öğrenildiği ilk yer aile ortamıdır. Çocuklarımızın iyi ve kötü günlerde sığınacakları tek yer aileleridir. Sevinçleri ve hüzünlerini anne ve babalarıyla, amcalarıyla, dayılarıyla, teyzeleriyle paylaşmalıdır. Bu anlayışı tam manasıyla yerleştirmek zorundayız. Bu nedenle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren güvenli aile bilinciyle yetişmesi büyük önem taşımaktadır. İlçemizi yalnızca fiziki yatırımlarla değil; eğitim, kültür, sanat ve sosyal projelerle ihya etmeye, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmaya, aile değerlerinin korunmasına farklı bir önem veriyoruz. Bu tür yarışmalar ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu yarışmayla öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmeyi, hayal güçlerini desteklemeyi ve milli-manevi değerlerimizi edebiyat aracılığıyla yaşatmayı hedefledik. Gençlerimizin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmeleri bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

"Okumaktan ve yazmaktan asla vazgeçmeyin"

Konuşmasının sonunda öğrencilere hitap eden Başkan Geçit, "Okumaktan, yazmaktan ve asla vazgeçmeyin. Medeniyet yazmakla başlar, okumakla başlar, sizlerin deneme, hikaye ve kitap yazması yaşadığımız sorunların çözümünde aktif bir rol oynayacaktır. Sizlerin başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Hikayelerin yer aldığı yarışmada "4-17" adlı hikayesiyle Zübeyda Hanım İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ecrin Aygün birinci, "Güvenli Aile Güvenli Nesil" hikayesiyle Kuyulu Ortaokulu'ndan Amine Coşkun ikinci, "Günlüğümüzdeki Çığlık' hikayesiyle Karakavak Ortaokulu'ndan Araz Günaydın üçüncü olurken, "Ne Oluyor ki?" adlı hikayesiyle Biruni Ortaokulu'ndan Zerra Betül Acar ise jüri özel ödülü almaya hak kazandı.

Düzenlenen törende jüri heyeti üyeleri ile dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere toplam 30 Bin TL para ödülü verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

