Yılmaz\'dan üniversite adaylarına destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi. Sınava hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik 42 bin adet TYT-AYT kazanım değerlendirme soru kitapçığının yanı sıra 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT kitap seti ile toplamda 75 bin 600 adet kitap öğrencilere ulaştırıldı. Yılmaz, "Gençlik, bizim geleceğimiz; en büyük gücümüz. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda ilçe genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik destekler sağlandı.

"Öğrencilere 42 bin soru kitapçığı verildi"

12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak planlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleri Nisan ayı itibarıyla başladı. Öğrencilerin sınav pratiğini artırmayı ve eksiklerini görmelerini sağlamayı amaçlayan deneme sınavları kapsamında; 4 Mayıs'ta TYT, 6 Mayıs'ta AYT, 1 Haziran'da TYT ve 2 Haziran'da ise AYT oturumları gerçekleştirilecek. Yoğun katılımla gerçekleşen sınavlar, öğrencilerin gerçek sınav atmosferine alışmasına da önemli katkı sağlıyor. Yılmaz, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu zorlu süreçte yanında olmak, onların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu kapsamda;42 bin adet TYT-AYT kazanım değerlendirme soru kitapçığını öğrencilerimize ulaştırıyor, deneme sınavlarıyla başarılarını pekiştiriyoruz.

"Gençlerimiz yalnız hissetmeyecek"

Deneme sınavları öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerle yakından ilgilenerek moral verdi. Eğitime verdikleri desteğin yalnızca projelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, sahada, öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. Yılmaz, "Biz bu süreci masa başında planlayıp kenara çekilen bir anlayışla değil, sahada gençlerimizin gözünün içine bakarak, onların heyecanını ve kaygısını hissederek yürütüyoruz. Üniversiteye hazırlık süreci kolay değil; yoğun emek, disiplin ve sabır gerektiriyor. Bu süreçte gençlerimizin yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Deneme sınavlarımızla onların seviyelerini görmelerini, eksiklerini fark etmelerini ve sınav stresini daha iyi yönetmelerini amaçlıyoruz" dedi.

75 bin 600 soru bankası teslim edildi

Yılmaz, "Bu sadece bir rakam değil; her bir kitapçık, bir gencimizin hayaline atılan adımdır. Aynı şekilde 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize dağıttığımız 9 ayrı kitaptan oluşan TYT-AYT kitap setini toplamda 75 bin 600 adete çıkararak kitaplarımızı gençlerimize teslim ettik. Biz inanıyoruz ki; gençlerimize yapılan her yatırım, doğrudan geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Şehitkamil'de hiçbir gencimizin 'yalnızım' demesine izin vermeyeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız, sahada olacağız, birlikte başaracağız" diye konuştu.

Öğrencilerden tek beklentilerinin ülkesine ve milletine bağlı birer bireyler olması olduğunu ifade ederek, sınavlarında başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Eğitim, Son Dakika

14:28
14:26
14:10
13:45
13:27
13:05
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:39:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.