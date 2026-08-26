YKS Birincilerine Togg Otomobil Ödülü - Son Dakika
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YKS Birincilerine Togg Otomobil Ödülü

YKS Birincilerine Togg Otomobil Ödülü
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Kabataş Erkek Lisesi'nde YKS birincisi 3 öğrenciye Togg otomobil hediye edildi. Vali Gül, eğitimi övdü.

Kabataş Erkek Lisesi'nde, Asırlık Okullar Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde 2026 Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarında tam puan alarak birinci olan 3 öğrenciye, yerli ve milli olan Togg marka otomobil hediye edildi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye'deki eğitimimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisidir" dedi.

Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından ödül töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okulları Vakfı Başkanı Hanefi Alper Algaç, protokol üyeleri, YKS eşit ağrılık Türkiye birincisi Tusem Bahar, YKS Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sayısal birincisi Şerif Efe Dartar, YKS Yabancı Dil Testi birincisi Eylül Uyar ve aileleri katıldı.

Törende, açılış konuşmaları sonrası kürsüye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Başarı kıymetli. Ama bu başarının vicdanla, merhametle, taçlanması daha kıymetli. Vicdanla merhametle, taçlanmayan bir başarı Allah muhafaza sizleri zalimliğe kadar götürür. Bu merhamet duygunu, o vicdan duygusunu muhafaza etmeniz kim ne derse desin. Türkiye'deki eğitimimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisidir Bunu neye göre anlıyoruz. Şuna göre anlıyoruz. Türkiye rakipleriyle gelişmişlik, kriterlerine baktığımızda o aradaki farkı hızla kapatan bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

"13 dalda birinci açıklandı"

Kürsüde konuşma yapan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, devlet okullarının başarısına dikkat çekerek, "ÖSYM Başkanımız 2026 sonuçlarını açıkladı. 13 dalda birinci açıklandı. EYT ve AYT testlerinde. 13 birimcinin 10'u İstanbul'da. Biz hem resmi okulların hem de özel okulların müdürüyüz hepsi bize bağlı. Bu 10 okulunda 10'u devlet okulu" ifadelerine yer verdi.

"Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta"

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan açıklamasında, "Sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta. Dolayısıyla bu tarzda kıymetli kurumlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini, onları daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda da misyonunun çok kıymetli buluyorum. Orada ufak da olsa benim de bir ismimin olmasından çok büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Törende, birinci olan 3 öğrenci kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı. Akabinde kürsüde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan 3 öğrenciye Togg otomobillerinin anahtarlarını teslim etti.

Tören fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Hediye, Eğitim, TOGG, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Birincilerine Togg Otomobil Ödülü - Son Dakika

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