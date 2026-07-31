YKS Birincisi Enes, BAU'yu Tercih Etti - Son Dakika
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YKS Birincisi Enes, BAU'yu Tercih Etti

YKS Birincisi Enes, BAU\'yu Tercih Etti
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AYT Sözel puan türünde birinci olan Enes Salahaddin Coşkun, Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Enes Salahaddin Coşkun'un tercihi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2.5 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, AYT Sözel puan türünde 500 tam puan alarak birinci olan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Enes Salahaddin Coşkun, geleceğini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihini yaptı. Tercih sürecinin çarşamba günü resmi olarak başlamasıyla YKS birincisi Enes de kararını verdi ve tercihini, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde eğitim görmekten yana kullandı. Ailesinin yaşadığı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ile bir araya gelen 18 yaşındaki Enes, yaşadığı mutluluğu ailesiyle paylaştı.

Animasyonda en iyisiydi

BAU'yu tercih etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren YKS birincisi Enes Salahaddin Coşkun, "Öğrencilere kattığı iletişim becerisi ve network olanakları için özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih ettim. BAU'nun uyguladığı öğretim modeli, sağladığı imkanlar, benim yapmak istediğim şeylerle benzerlik gösteriyor. Burayı tercih ederken animasyon bölümünün olması beni çok etkiledi. En iyisi Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi" dedi. Coşkun, çocukluğundan beri animasyona büyük ilgi duyduğunu, 3D ve 2D modellemeler yaptığını, BAU'da alacağı eğitimle kendisini geliştirmek istediğini sözlerine ekledi.

"Bizi tercih etmesi çok mutlu etti"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ise, "Enes, adanmışlığın tam bir karşılığı. Bizi tercih etmesi çok mutlu etti. Bizim en önemli farkımız, sektörle yakından ilişkiler kuracak erken dönemde stajları başlayacak. Animasyon adına önde gelen şirketlerle iletişimde olacak. Tabii yurt dışı faaliyetlerimizden faydalanacak ve yurt dışında okuma imkanı bulacak. Bu işin uzmanı olup dünyada adından söz ettiren, ileri dönük bir animatör olacak" diye konuştu.

Rektör Hatipoğlu: "Başarılarla dolu bir üniversite yaşamı diliyorum"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Enes Salahaddin Coşkun'un tercihiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Üniversite sınavında elde ettiği büyük başarıyla Türkiye birincisi olan Sevgili Enes'i üniversitemizde görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Böylesine parlak geleceğe sahip bir gencin hayallerini bizimle birlikte büyütecek olması, üniversitemizin nitelikli eğitim anlayışına duyulan güvenin de güçlü bir göstergesidir. Kendisine başarılarla dolu bir üniversite yaşamı diliyor, geleceğe yön verecek yolculuğunda yanında olmaktan heyecan duyuyoruz."

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Birincisi Enes, BAU'yu Tercih Etti - Son Dakika

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