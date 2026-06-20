YKS Heyecanı Eskişehir\'de Yoğunlaştı

Eskişehir'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar büyük heyecan yaşadı. Bir adayı son anda telaşla sınava yetiştiren yakını, "Koş, ben mi koşacağım peşinden" diyerek gence tepki gösterdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite hayalleri için aylardır hazırlanan milyonlarca aday sınav heyecanı yaşarken, Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde hareketlilik oldu. Araçlarla ve yaya olarak sınava gelen adaylar, kampüste içerisindeki trafiği yoğunlaştırdı. Telaş yaşayan adayların heyecanına aileleri de ortak oldu. Bazı adayların yakınları, yanlarında getirdikleri katlanır sandalye ve masa ile sınav salonlarının çevresindeki gölgelik alanlara oturdu. Adayların annelerinin ise evlatlarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

"Koş, ben mi koşacağım peşinden"

Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar salonlara alınmaya başlandı. Görevliler tarafından adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik belgeleri kontrol edildi. Bir adayı son anda telaşla sınava yetiştiren yakını, "Koş, ben mi koşacağım peşinden" diyerek gence tepki gösterdi. Yakının sınav salonuna doğru ittirdiği aday ise az kalsın düşüyordu. Saatin 10.00 olması ile sınav salonlarının kapıları kapatıldı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), yarın (pazar) günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. - ESKİŞEHİR