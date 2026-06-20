YKS İlk Oturumu Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun tamamlandığını belirterek, yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak adaylara uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlandığını ifade etti. Adayların sınav belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmalarının önemine dikkat çeken Ersoy, "YKS'nin ilk oturumu tamamlandı. Yarın AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Kıymetli adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerimizi unutmayalım, sınava geç kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarı dileklerini iletti. - ANKARA