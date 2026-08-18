YKS sonuçları açıklandı: Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta - Son Dakika
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YKS sonuçları açıklandı: Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlara https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir; kayıtlar 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Yerleşemeyenler için ek tercih süreci imkanı sunulacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bayram Ali Ersoy, Eğitim, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS sonuçları açıklandı: Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı: Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta - Son Dakika
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