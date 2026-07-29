YKS Tercih Danışmanlığı Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercihte bulunacak üniversite adayları için 81 ilde ücretsiz "tercih danışmalığı" hizmeti sunmaya başladı.

YKS'de tercih maratonu bugün başladı. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm halk eğitimi ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu. Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını esas almaları gerektiğine dikkat çekiyor. Tercih listesinde hem başarı sıralamasının üzerinde hem de altında yer alan programlara dengeli şekilde yer verilmesi gerektiği belirtilirken, adayların ilgi alanları, kariyer hedefleri, üniversitelerin akademik imkanları ve şehir tercihlerini de göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.

"İlçemizdeki tüm liselerde Tercih Danışmanlığı Birimlerimiz var"

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin öğrencilere yol gösterecek hedefler ürettiğini belirten Yenimahalle Rehberlik Araştırma Merkezi PDR Hizmetleri Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı, "İlçemizdeki tüm liselerde tercih danışmanlığı birimlerimiz var. Rehberlik Araştırma Merkezi özelinde düşünürsek bize daha çok mezun olan öğrenciler geliyor. Tercih Danışmanlığı Birimleri, zaten öğrencileri tanıdıkları için öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 4 yıl boyunca takip ediyorlar. Öncelikle çocuklar ne istiyor, bunu öğrenirler. Ailenin imkanlarına bakarlar. Özel bir okula gidebilir mi, gidemez mi bununla ilgili bilgiler sunarlar. Daha sonra öğrencilerle birlikte bir tercih listesi hazırlarlar ama bu liste direkt olarak sisteme giriş yapılmaz. Öğrencilerin öncelikle bunun üzerinde düşünmeleri, biraz zaman harcamaları ve araştırmaları istenir. Daha sonra da öğrenci ve veli ile istişare ederek üniversiteler hakkında karar verip, tercih sürecini tamamlarlar" diye konuştu.

"Kendi yeteneklerine uygun olan bölümleri onlara önermeye çalışıyoruz"

Gelecek vaat eden bölümleri önermeye çalıştıklarını ve öğrencilerin yeteneklerine göre bölüm listesi hazırladıklarını ifade eden Çamaşırcı, "Öğrencilerin şartları iyi tespit etmesi gerekiyor. Çünkü üniversiteyi yarıda bırakmaması gerekiyor. İkincisi ise ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi lazım. Neyden keyif alıyor, buna bakıyoruz. Daha sonra da bu bölümün gelecekteki durumuna bakıyoruz. Biliyorsunuz ki yapay zeka birçok bölümün istihdamını azalttı. Bazı yerlerde çok ciddi yığılmalar var. İleride bu tarz sorunlarla karşılaşmaması adına gelecekte daha çok istihdam vaat eden ama kendi yeteneklerine uygun olan bölümleri onlara önermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmetten çok memnun kaldım"

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kendisine yol çizdiğini ve bu durumdan memnun kaldığını belirten Yenimahalle Fen Lisesi mezunu Osman Bal, "Hizmetten çok memnun kaldım. Bütün okullarda zaten Tercih Danışmanlığı Birimleri var. Burada eksik noktalarımı gördüm. Neyi düşündüğümü zaten biliyordum, neyi düşünemediğimi bana öğrettiler. Genel olarak onların üstünde durduk. Bu sene kendi isteklerime ve sıralamama göre bir tercih listesi yapacağım. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği istiyorum. Olmazsa havacılıkla ilgili mühendislikler istiyorum. Ben de buraya geldiğimde bir şeyleri bildiğimi düşünüyordum ama geldiğimde aslında çoğu şeyi bilmediğimi fark ettim. Bana eksik noktalarımı söylediler. Herkesin bence gelip faydalanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos arasında tüm illerde hizmet vereceği belirtildi.