YKS Tercihleri Başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih işlemleri yarın başlıyor. Tercihler 10 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

20-21 Haziran'da düzenlenen YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Adayların tercih işlemleri yarın başlıyor. Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ön bilgi amacıyla duyurmuştu. Adayların tercihlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu özenle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.