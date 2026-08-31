YÖK'ten 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı - Son Dakika
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YÖK'ten 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

YÖK\'ten \'Terörsüz Türkiye\' Çağrısı
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YÖK, üniversitelerden 'Terörsüz Türkiye' için bilimsel çalışmalar ve eğitimler yürütmelerini istedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi.

YÖK, tüm üniversitelere Terörsüz Türkiye sürecine dair eğitimler verilmesini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi. Yazıda Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin terör ve şiddetten tamamen arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye'nin beşeri, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üniversiteler sürece bilimsel birikimleriyle katkı sunacak

Terörsüz Türkiye süreci, Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos tarihli toplantısında ele alındı ve üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi. Üniversitelere gönderilen yazıda, üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu belirtildi. Yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır."

"Ülkemizin geleceği aydınlıktır"

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin terör nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadığına işaret ederek, "Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı - Son Dakika

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