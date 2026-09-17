Yozgat itfaiyesi 55 personelle 3 günlük kapsamlı eğitimden geçti

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan 55 personel, yaz döneminde yangın, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına yönelik yoğun müdahale trafiğinin ardından kapsamlı eğitime alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından Yozgat İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen üç günlük eğitim programında itfaiye personeline hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Ömer Duyar, yaz aylarında itfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 776 olaya müdahale edildiğini söyledi.

Duyar, bu olayların 275'inin yangın, anız, ot, ev ve araç yangınlarından oluştuğunu belirterek, 37 trafik kazası kurtarma, 81 hayvan kurtarma ve 21 su baskını olayının yaşandığını ifade etti. Duyar ayrıca 7 asılsız ihbarın yanı sıra 355 farklı itfaiye hizmetinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Üç günlük eğitim kapsamında itfaiye personeline; yanma ve yangın bilgisi, söndürme teknikleri, dar alanlarda ilerleme, trafik kazalarına müdahale, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç yangınları, elektrikli araçlara müdahale, temiz hava solunum cihazlarının kullanımı, kişisel koruyucu donanım, tehlikeli maddeler, gaz ölçüm cihazları ve güvenli sürüş gibi konularda eğitim verildi. Eğitimin son gününde ise senaryoya göre otomobilde sıkışan bir sürücünün kurtarılması ve midibüs yangınına müdahale gerçekleşti.

Duyar ayrıca, "Yangınların yaklaşık yüzde 97'si insan kaynaklı. Onun için çok dikkatli olmalı. Herkes bilinçli bir şekilde hareket etmeli. Çağrı merkezine gelen ihbarı aldıktan sonra yarım dakika içerisinde itfaiyeyi terk etmemiz lazım" dedi.

Eğitimlerin TBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından görevlendirilen dört eğitmen tarafından gerçekleştirildiğini belirten Duyar, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'a ve ekibine teşekkür etti.