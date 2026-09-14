Yozgat'ta 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı, 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı, 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor

Yozgat\'ta 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı, 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor
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2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Yozgat genelinde törenlerle başladı ve 451 eğitim kurumunda 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı. Yeni dönemde 734 yönetici, 4 bin 937 öğretmen ve bin 355 personelden oluşan 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü il genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle başladı. Yeni eğitim döneminde il genelinde hizmet veren 451 eğitim kurumunda toplam 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı.

Yozgat genelinde 38 anaokulu ve 199 anasınıfı olmak üzere toplam 237 okul öncesi eğitim biriminde 4 bin 730 öğrenci eğitim alacak. İlkokul düzeyinde 171 okulda 19 bin 542 öğrenci, ortaokul düzeyinde 149 okulda 20 bin 183 öğrenci ve lise düzeyindeki 93 okulda ise 18 bin 627 öğrenci yeni ders yılına adım attı. Bu kapsam kapsamlı eğitim öğretim maratonunda 734 yönetici, 4 bin 937 öğretmen ve bin 355 personel olmak üzere toplam 7 bin 26 kişilik büyük bir kadro görev alıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle bir açıklama yapan Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, sürece katkı sağlayan tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Türk mesajında, 734 yönetici, 4 bin 937 öğretmen ve bin 355 personel olmak üzere 7 bin 26 çalışma arkadaşı ve eğitimin her kademesinde kendileriyle omuz omuza yol yürüyen tüm paydaşlara gönülden teşekkür ettiğini ifade etti.

Kutlama programı sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Tören kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Resmi törenin ardından kutlamalar saat 11.00'de Yavuz Selim İlkokulu Bahçesi'nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan okul bahçesindeki programda, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ve öğrenci velisi birer konuşma gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ve günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunduğu etkinlikte, halk oyunları ve müzikli gösteriler sahnelendi.

Programın anlamlı anlarından biri ise dördüncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek ve kalem takdim ettiği sembolik devir teslim töreni oldu. İlk ders zillinin çalmasıyla birlikte protokolle gerçekleştirilen sınıf ziyaretlerinin ardından kutlama programı sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Yozgat'ta 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı, 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 63 bin 82 öğrenci ders başı yaptı, 7 bin 26 kişilik kadro görev alıyor - Son Dakika
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