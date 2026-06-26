Yükseköğretim Stratejileri Ele Alındı - Son Dakika
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Yükseköğretim Stratejileri Ele Alındı

Yükseköğretim Stratejileri Ele Alındı
26.06.2026 12:22
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, 264. ÜAK Toplantısı'nda yükseköğretim hedeflerini değerlendirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yükseköğretim alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 264. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı'na katıldı.

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlendi. ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yükseköğretimin güncel gündem başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde stratejik hedefleri paylaştı

Toplantının açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik yürütülen stratejik planlamalar hakkında bilgi verdi. Özvar konuşmasında; uluslararasılaşma, mikro yeterlilikler, üniversite-sektör iş birliği ve istihdamla uyumlu eğitim modelleri başta olmak üzere yükseköğretimin öncelikli çalışma alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Prof. Dr. Erol Özvar, "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" doğrultusunda sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, yükseköğretim kurumlarının değişen küresel dinamiklere uyum sağlayabilmesi için kalite, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türk yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine yönelik hedeflerin ele alındığı 264. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.

Rektör Özölçer'den 264. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na ilişkin değerlendirme

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik hedeflerin ele alındığı toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim sistemimizin gelişimine yön veren konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği 264. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın ülkemiz yükseköğretimi adına önemli çıktılar ortaya koyduğuna inanıyorum. Toplantıda yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm, uluslararasılaşma, mikro yeterlilikler, üniversite-sektör iş birlikleri ve istihdamla uyumlu eğitim modelleri gibi stratejik başlıklar üzerinde durulmuştur. Bu vizyonun ortaya konulmasında ve yükseköğretim sistemimizin geleceğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinde öncülük eden Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Üniversitelerarası Kurul Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya ve kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ülkemizin yükseköğretim hedefleri doğrultusunda eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Politika, Kalite, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yükseköğretim Stratejileri Ele Alındı - Son Dakika

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