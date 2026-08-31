Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilen Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi Protokol İmza Töreni ile Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında, yükseköğretimde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve üniversite programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilen törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı.

Üniversite eğitiminin öğrencileri yalnızca teorik bilgiyle değil, doğrudan iş hayatının deneyimiyle de buluşturmasını hedefleyen yeni model kapsamında, klasik kısa süreli staj uygulamalarının yerine öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki dönemini işletmelerde geçirebileceği İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli hayata geçirilecek.

Mesleki Eğitimde Sektörle Daha Güçlü İş Birliği

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde yeni bir döneme girildiğine dikkat çekerek üniversiteler ile sektörler arasındaki ilişkinin yeniden yapılandırılmasının önemini vurguladı. Özvar, kısa süreli staj uygulamalarının ötesine geçilerek öğrencilerin eğitim süreçlerinin önemli bir bölümünde iş dünyasıyla doğrudan temas kurmasını sağlayacak yeni bir anlayışın benimsendiğini ifade etti.

Türkiye'nin üretim ve sanayi kapasitesi yüksek Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere yedi pilot ilde uygulanması planlanan model kapsamında, ilk aşamada yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim aldığı 185 mesleki ön lisans programının uygulamaya dahil edilmesi öngörülüyor. Bursa özelinde ise 45 farklı programda öğrenim gören 10 bin 545 öğrencinin 25 farklı sektörde iş hayatıyla buluşturulması hedefleniyor.

"Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Önemli Bir Adım"

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretimin temel hedeflerinden birinin öğrencileri geleceğin çalışma hayatına en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirterek üniversite-sektör iş birliğinin bu hedefe ulaşmada önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken sektörün gerçek çalışma ortamını deneyimlemelerinin, teorik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek: "Yükseköğretimde öğrencilerimizin yalnızca bilgiyle değil, deneyimle de donatılması büyük önem taşıyor. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli, öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerinin yanı sıra iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de katkı sağlayacak önemli bir yaklaşım sunuyor" dedi.

Üniversitelerin sektörlerle kurduğu güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin eğitim programlarının güncel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine de imkan sağlayacağını ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin de eğitim-öğretim süreçlerini sektörün ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye önem verdiğini vurguladı.

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Bursa'da Toplandı

İmza töreninin ardından, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısına geçildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun da katıldığı toplantıda, yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler, üniversitelerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin konular ve yükseköğretimin geleceğine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı'nın yükseköğretim kurumları arasındaki istişare ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, üniversitelerin ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin Türkiye'nin yükseköğretim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Eğitimden İstihdama Uzanan Bir Model

Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi ile öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş hayatına adım atmadan önce sektör deneyimi kazanmaları, mesleki becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından tanımaları hedefleniyor.

Yeni modelin, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirerek eğitim programlarının sektörün güncel ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun Bursa'daki temasları, yükseköğretimde uygulamalı eğitim, üniversite-sektör iş birliği ve üniversitelerarası koordinasyon başlıklarında gerçekleştirilen istişarelerle devam etti.