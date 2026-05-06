Yüksekova'da Bursluluk Sınavı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Bursluluk Sınavı Yapıldı

Yüksekova\'da Bursluluk Sınavı Yapıldı
06.05.2026 03:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da 4,069 öğrenci bursluluk sınavına katıldı, veliler destek için okul önlerinde bekledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 bin 69 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde belirlenen 19 okulda kurulan sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, kapılarda yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı. Gelecekteki eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla sınava giren adaylar, saat 10.00'da başlayan oturumda başarılı olabilmek için ter döküyor. Öğrenciler içeride soruları yanıtlarken, veliler de okul bahçelerinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Çocuklarına moral desteği vermek için bekleyen ailelerin heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı velilerin okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocuklarını bekledikleri görüldü.

İlçe genelinde sınav süresince emniyet ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlemlerini artırdı. Saat 11.40'ta sona erecek olan sınavın, huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sınavın ardından adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak olan sonuçları beklemeye başlayacak. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yüksekova'da Bursluluk Sınavı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Bursluluk Sınavı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.