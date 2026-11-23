Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da düzenlenecek programa "il temsilcisi" olarak katılacak.

2009 yılından bu yana Yüksekova'da görev yapan 20 yılı aşkın deneyime sahip Canan; bilim, teknoloji, robotik ve çevre alanlarında yürüttüğü projelerle ilçedeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almasına öncülük ediyor. Canan'ın öncülüğünde Aralık 2025'te kurulan Bezoar Robotics Takımı, FIRST Robotics Competition (FRC) Avrasya Regional Yarışmasında "Rookie All- Star Award" ödülünü kazanarak ABD'nin Houston kentindeki FIRST Dünya Şampiyonası'na davet edildi. Yüksekova'da başlatılan STEM çalışmaları kapsamında 22 okulda 3 binden fazla öğrenciye ulaşılırken, bölgede 4 yeni robotik takımının kurulması sağlandı.

Fanklı projelerde Türkiye dereceleri elde eden ve Erasmus+, eTwinning ile DAKA destekli projelerle öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine katkı sunan Canan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurguladı. Öğrencilere fırsat sunmanın önemine dikkati çeken Canan, "Bir öğrencinin hayatına dokunmanın en güçlü yollarından biri, ona yapabileceğine inanacağı bir fırsat sunmaktır. İmkanlar ne kadar sınırlı olursa olsun, doğru rehberlik ve inançla öğrencilerimizin dünyaya açılabileceğine inanıyorum. Elde ettiğimiz her başarıyı, öğrencilerimizin emeğine, öğretmenlerimizin özverisine ve birlikte üretme kültürüne borçluyuz" dedi.