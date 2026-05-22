Yunusemre Belediyesinden öğrencilere "Sınav Kaygısı Yönetimi" semineri - Son Dakika
22.05.2026 10:28  Güncelleme: 10:29
Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin sınav sürecini sağlıklı yönetebilmesi için Neşe Gülersoy Kütüphanesi'nde 'Sınav Kaygısını Yönetme' semineri düzenledi. Psikolog M. Zahid Abalı, kaygıyla baş etme yöntemlerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı ve bilinçli yönetebilmeleri amacıyla "Sınav Kaygısını Yönetme" semineri düzenlendi. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içerisinde bulunan Neşe Gülersoy Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda Psikolog M. Zahid Abalı öğrencilerle bir araya geldi. Seminerde sınav döneminde öğrencilerin yaşadığı stres, kaygı ve motivasyon eksikliği gibi konular ele alındı. Psikolog Zahid Abalı, sınav kaygısının öğrenciler üzerindeki etkilerine değinerek bu sürecin doğru yöntemlerle yönetilebileceğini ifade etti. Öğrencilere kaygıyla baş etme yöntemleri, dikkat ve odaklanmayı arttırma teknikleri ile sınav öncesi ve sınav anında uygulanabilecek doğru yaklaşımlar hakkında bilgiler verildi. Karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerleyen programda öğrenciler, merak ettikleri konuları uzmanına sorma fırsatı buldu. Özellikle sınav sürecinde düzenli uyku, planlı ders çalışma, doğru nefes egzersizleri ve olumlu düşünmenin önemine dikkat çekilen seminerde öğrencilerin yaşadığı kaygının doğal bir süreç olduğu ancak doğru yönetilmesi gerektiği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

