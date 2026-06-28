Yunusemre'den Dijital Başarı - Son Dakika
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Yunusemre'den Dijital Başarı

Yunusemre\'den Dijital Başarı
28.06.2026 16:57
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Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, eTwinning projesini tamamladı, Avrupa'dan öğrencilerle iş birliği yaptı.

Yunusemre Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğrencileri eTwinning projesi kapsamında yıl boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki öğrencilerle birlikte yürüttükleri çalışmaları başarıyla tamamladı.

Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Avrupa'nın farklı ülkelerinden okullarla birlikte yürüttükleri "Let's Get Digital!" adlı uluslararası eTwinning projesini tamamlayarak sıra dışı bir çalışmaya imza attı.

Türkiye'den Manisa ve Konya'daki ortakların yanı sıra Litvanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve Slovakya gibi farklı ülkelerden öğrencilerle bilgi paylaşımı ve ortak çalışmayı temel alan proje boyunca öğrenciler, dijital teknolojileri güvenli ve bilinçli kullanma, medya okuryazarlığı, yapay zeka farkındalığı ve Web 2.0 araçlarıyla içerik üretme konularında birçok etkinliğe katıldı.

Proje sonunca öğrenciler, oluşturdukları podcastler (sesli özet), dijital hikayeler gibi ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Yüz yüze çalışmaların yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki arkadaşlarıyla öğretmenlerinin rehberliğinde çevrim içi toplantılar gerçekleştiren öğrenciler sanal sergiler düzenleyerek uluslararası ekiplerle iş birliği ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Proje süresince öğrencilere rehberlik eden okul öğretmeni Gözde Kumcular, yıl boyunca yürütülen etkinlikler sayesinde öğrencilerinin kodlama, yapay zeka, medya okur yazarlığı alanındaki dijital becerilerinin geliştiğini ifade etti. Bu çalışma sayesinde öğrencilerinin problem çözme, üreticilik, eleştirel düşünme, takım çalışması ve yabancı dil iletişim becerilerini güçlendirdiğini de ifade eden Kumcular, ekim ayından beri yürüttükleri projenin öğrencilerin yenilikçi bakış açılarına olumlu katkı sağladığını aktardı. Kumcular takım çalışması katkı sunan bütün öğrencilere, Konya ve Avrupa'dan katılan proje ortaklarına teşekkür etti.

Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu Müdürü İlhan Yeşil ise öğrencilerinin 21. yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda yetişmeleri için okuldaki imkanları seferber ettiklerini belirtti. "Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin gelişimi için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun bir biçimde yaparak yaşayarak ilkesini gözetiyor" diyen müdür Yeşil, yenilikçi pedagojiyi esas alan her yaklaşımı desteklediğini belirtti. Yeşil, "Birlikte öğrendik, birlikte ürettik, birlikte dijitalleştik." prensibiyle hareket eden öğretmen ve öğrencilerini de tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kanuni Sultan Süleyman, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yunusemre'den Dijital Başarı - Son Dakika

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