ZAĞANOS Robot Takımı, ABD'de Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ZAĞANOS Robot Takımı, ABD'de Türkiye'yi Temsil Ediyor

ZAĞANOS Robot Takımı, ABD\'de Türkiye\'yi Temsil Ediyor
06.05.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın ZAĞANOS Robot Takımı, uluslararası başarılarını sürdürerek ABD'de yarışmalara katılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinden çıkan ZAĞANOS Robot Takımı, ulusal başarılarını uluslararası arenaya taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Robotik, yapay zeka ve mühendislik alanındaki projeleriyle dikkat çeken ekip, teknoloji başarısının yanı sıra kültürel değerleri de dünyaya tanıtıyor.

FIRST Tech Challenge (FTC) Türkiye organizasyonunda tüm maçlarını kazanarak "Winner Alliance Captain" unvanını elde eden ZAĞANOS FTC Takımı, bu başarısıyla Houston'da düzenlenecek FIRST FTC Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Dünya çapındaki en başarılı robotik ekiplerle yarışacak olan takım, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

ABD temasları kapsamında ekip, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol tarafından ağırlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan heyet, projelerini tanıtırken Türk bayrağını yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadı.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından gönderilen özel hediyenin takdim edilmesi oldu. Tarihte basılan ilk madeni paranın Sardes kökenli replikası, takım danışmanı Ertuğ Gözaydın tarafından Başkonsolos Şahinol'a sunuldu. Bu anlamlı hediye, Salihli'nin köklü medeniyet mirasını uluslararası platformda simgeleyen önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Hediyenin hazırlanmasına katkı sağlayan Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gürbüz'e de teşekkür edildi.

ZAĞANOS Robot Takımı, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençler eliyle sahaya yansıyan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekip; yapay zeka destekli görüntü işleme, otonom sistemler, insansız hava araçları ve su altı robotları gibi ileri teknoloji alanlarında projeler geliştiriyor.

Takımın hedefi yalnızca yarışmalarda derece elde etmek değil; sürdürülebilir projeler üretmek, gençlere ilham vermek ve Türkiye'yi teknoloji alanında küresel ölçekte güçlü şekilde temsil etmek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ZAĞANOS Robot Takımı, ABD'de Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: ZAĞANOS Robot Takımı, ABD'de Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.