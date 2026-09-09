Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü okullara renk katıyor - Son Dakika
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Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü okullara renk katıyor

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü okullara renk katıyor
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Zonguldak’ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Karaman Amele Birliği İlkokulu/Ortaokulunda bakım ve yenileme çalışmalarına katkı sağladı.

Zonguldak'ta denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Karaman Amele Birliği İlkokulu/Ortaokulunda bakım ve yenileme çalışmalarına katkı sağladı. Çalışmalar, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yerinde incelendi.

Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu yararına çalışmalar yoluyla toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Karaman Amele Birliği İlkokulu/Ortaokulunda çalışma gerçekleştirildi. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında okula gelen yükümlüler, okulun bakım, boya ve yenileme çalışmalarında görev alarak eğitim ortamının iyileştirilmesine katkı sundu.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak amacıyla okulu ziyaret eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yürütülen faaliyetleri inceledi. Ziyarette Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Naci Tekdemir, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, Cumhuriyet Savcısı Sinan Kırlıoğlu, Beycuma Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Müdür Vekili Hasan Dereli ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygur Keskin de hazır bulundu.

Ziyarette, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verilirken, kurumlar arasındaki iş birliği ve yürütülen faaliyetlerin toplumsal katkısı değerlendirildi. Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen kamu yararına çalışmalarla yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılması, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının desteklenmesinin yanı sıra kamu kurumlarının ihtiyaçlarına da katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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